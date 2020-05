Ministerstvo životního prostředí loňské léto poměrně hojně vybízelo veřejnost k částečnému ba dokonce úplnému omezení sečení trávy. Toto jednoduché opatření mělo zmírnit dopady klimatických změn a pomoci půdě vyrovnat se s dlouhým suchem. Ostatně, horké a suché léto trápilo loni i v předchozí sezóně velkou část Evropy a dle odborníků to vypadá, že si na tento jev budeme muset do budoucna zvyknout. Dle prognóz meteorologů nás obdobná situace čeká i letos. Rozhodně ale nepanikařte, naopak, naučte se několik základních kroků, které vám k zelenému a vyživenému trávníku dopomohou i v suchém období. Ocení to nejen vaše oko, ale především rostliny a okolní příroda.

Krok č.1: Zapomeňte na přehnanou starost

Čím víc budete váš trávník hýčkat a opečovávat, tím hůř se bude pak vyrovnávat s extrémním počasím. Zapomeňte tedy na pravidelné zalévání. V rámci boje o vláhu pustí rostliny své kořeny hlouběji do půdy, což ocení ve chvíli, kdy budou vrchní půdní části vyprahlé od sluníčka. Rostlina i její kořeny budu odolnější.

Krok č.2: Sledujte teploměr i předpověď počasí

Trávník zalévejte nepravidelně a více. A nezapomeňte, čím méně trávu sečete, tím je potřeba méně vláhy. Vyplatí se také sledovat předpovědi počasí a aktuální teplotu. „Trávník je dobré sekat jen dokud venkovní teplota nepřesáhne 26°C. Ideální je proto ráno nebo večer. Dobré je sledovat i meteorologickou předpověď a sekat před deštěm. Stébla trávy se totiž po řezu rychleji zahojí, pokud se jim po sečení dostane vláhy,“ radí Aleš Chrobok ze společnosti Robomow. „Čím ale sucho trvá déle, tím by intenzita seče měla být nižší. V extrémně dlouhotrvajícím suchu totiž tráva přestává růst,“ dodává Chrobok.

Suchý trávník

Vyživený trávník

Krok č.3: Nabruste stroje

Tak či tak, během letního období je třeba trávník alespoň občas posekat. Určitě je dobré sekat jej na délku od 5 cm výš. Aby trávník po seči rychle regeneroval, je důležité mít dobře seřízenou sekačku s nabroušenými noži. V opačném případě totiž sekačka trávu neřeže, ale trhá a stébla pak zůstávají na koncích roztřepená. Dobrou volbou, která vám navíc v letních parnech velmi ušetří práci, je robotická sekačka. Ty od společnosti Robomow jsou silné, rychlé a dobře se používají. Pro jarní sezónu, kdy by se tráva měla sekat na délku zhruba 4 cm, i pro letní sucha jsou ideální modely řady Robomow RS Royal, jejichž výše sečení je v rozptylu od 2 do 8 cm. Vybrané modely lze ovládat hlasem i skrze aplikaci a jsou vybaveny bezpečnostním systémem chránícím zdraví vaše, vašich nejbližších, domácích mazlíčků i před krádeží.

kamerový systém

Krok č.4: Poslouchejte

Pokud bude léto, stejně jako v loňském roce, opět velmi suché, dá se očekávat, že ministerstvo životního prostředí i odborníci budou apelovat na veřejnost, aby bylo sekání trávy omezeno. Tato opatření byste měli poslouchat. Nakrátko posečená tráva obnaží půdu, která tak bude rychleji vysychat. Omezení sekání trávy půdu a rostliny před extrémními a dlouhými suchy sice nezachrání, ale alespoň trochu pomůže, zvlášť ve vyprahlých městech.