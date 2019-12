Rostlina, která se rozzáří i napřesrok





Pryšec nádherný (poinsettia), více známý jako vánoční hvězda, je častou dekorací českých domovů i veřejných míst. Rostlina s červenými listy je tradiční. Věděli jste ale, že je to trvalka? Proto až vám po svátcích opadá, nevyhazujte ji. Sice bude chvíli vypadat trošku nevzhledně, ale brzy znovu obrazí zelenými listy. A co víc, díky malé lsti se třeba už na příští Vánoce opět rozzáří červenými listy. Jak na to? Poté, co rostlina odkvete a opadá, přemístěte ji na chladnější místo mimo přímé světlo. V zimě omezte její zalévání, v březnu květinu seřízněte a létě zase začněte dobře zalévat. V září pak začíná větší práce s rostlinou. Pokud chcete, aby své listy zbarvila do červena, pak je třeba hlídat, aby od září do zimy byla na denním světle maximálně 10 hodin denně. K tomu dobře poslouží třeba krabice, kterou lze rostlinu přiklopit. Tak by vás měla těšit i několik let v kuse.

Pozor na soucit





Trýzní vás pohled na kapry namačkané ve velkých kádích? Pozor na přemíru samaritánství. Téma opětovného vypouštění kaprů je časté. Obecně lze ale říct, že se to nedoporučuje. Je to dáno hned několika faktory. Ryba, které nejvíce vyhovuje teplota nižší než 10 °C, je při převozech vystavena teplotním šokům. Z kádě do tašky, pak autem domů, tady šup do vany, a nakonec zpět do řeky. To je dlouhá cesta, při níž může navíc dojít k mnoha drobným poraněním. Ryby jsou často několik měsíců před adventem umístěny na sádkách, kde nedostávají potravu a žijí jen z vlastních tukových zásob. Bývají proto vysílené a mají málo sil k přežití v řece či rybníku. Ryby navíc ve většině případů během zimy hibernují a pokud je vypustíte do přírody v prosinci, mají pramálo času se uložit. A tak kapry zpět do volné přírody raději nepouštějte, šancí na přežití bohužel nemají mnoho.

Řízky hotovy, kam teď s olejem?





Smažené řízky, ať už z ryby či dalších druhů mas, jsou tradiční součástí štědrovečerní tabule. Pokud hostíte početnější rodinu, možná používáte fritézu, která smažení podstatně usnadní a zrychlí. Co ale s přesmaženým olejem? Nápad s odpadem hned zažeňte, tam tuky rozhodně nepatří ba naopak by mohly napáchat hotovou paseku. Tuky se totiž v kanalizačním potrubí usazují a zachycují a nabalují na sebe četné nečistoty. Může tak dojít k ucpání odpadu a kanalizace, nebo zatopení vašeho domova špinavou vodou. Tuky trápí i samotné čistírny odpadních vod, které mají přes svátky opravdu hodně práce, negativní vliv mají i na bakterie, které vodu taktéž čistí. Výsledkem může být snížená kvalita vyčištěné vody i dražší provoz čistíren. Co tedy s tuky a oleji po smažení? „Pokud smažíte na pánvičce a malém množství oleje, pak ji stačí po použití setřít papírovým ubrouskem a ten vyhodit do komunálního odpadu. Tuk z fritézy přelijte do uzavíratelné lahve, kterou můžete odvézt do sběrného dvora, vyhodit ji do speciálních kontejnerů na použité oleje, popřípadě ji vhodit do komunálního odpadu. Jakákoliv varianta je lepší, než záchod nebo výlevka dřezu,“ říká Martin Srb, manažer útvaru technologie vod Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Cesta sběrem nekončí





Hodila by se ještě další motivace, proč věnovat likvidaci tuků ze smažení pozornost? Tak tady je, tuky jsou recyklovatelné. Pokud je odevzdáte na sběrných místech nebo do určených kontejnerů, pak projdou recyklací a lze je použít v kosmetickém průmyslu, logistice, jako přídavek do biopaliv nebo jako náhrada ropných produktů.

Poslední cesta vánočního stromečku





Ať se nám to líbí nebo ne, i Vánoce musí jednoho dne skončit a s nimi je třeba uklidit i veškerou tematickou výzdobu, včetně stromečku. Ať už s ním máte jakékoliv úmysly, jedno pravidlo ctěte – dobře a pečlivě jej odstrojte. Stromečky nepatří do popelnic. Důvod je prostý, a to jejich omezená kapacita. Stromeček stačí postavit vedle veřejně přístupných popelnic na směsný odpad nebo ke kontejnerům na odpad tříděný. V některých městech je zajištěn také speciální svoz stromů, o tom by však mělo každé město informovat individuálně. Stejně tak přijímají odstrojené vánoční stromy některé sběrné dvory a kompostárny. Pokud disponujete zahradou, můžete jej kompostovat nebo využít ostříhané větve na zakrytí rostlin. Obecně lze říci, že stromky končí buď jako štěpky na kompostech nebo ve spalovnách. Jen pozor, umělé stromky nepatří ani do komunálního odpadu. Ty jedině na sběrný dvůr.

Víte, že…

Neprodané vánoční stromky putují do zoologických zahrad, kde poslouží jako krmivo?