4 důvody, proč se saunovat, i když je venku hezky

1. ZLEPŠÍ SE VÁM TERMOREGULACE

Saunování v letním období pomáhá stabilizovat a posilovat termoregulační systém vašeho těla. Díky krátké době v saunové kabině se tělo dostatečně vypotí, aniž by se nadměrně přehrálo. Následné osvěžení ve studené sprše a ochlazovacím jezírku (bazénku) člověka příjemně zchladí a zvýší jeho odolnost vůči extrémním teplotám. Po ochlazení těla, nejlépe vlažnou až studenou vodou, se člověk totiž přestává potit. Venku se tak po saunování budete cítit opravdu báječně, bez ohledu na vysoké teploty vzduchu.

2. OČISTA A DETOX

Zima dává našemu tělu zabrat. Nedostatek slunce a některých vitamínů způsobuje nashromáždění toxinů a nežádoucích látek v organismu. Letní očista v sauně je ideálním procesem, jak zabojovat s únavou a nepříjemnými fyzickými stavy. Detoxikace spojená s pocením dokáže očistit tělo od polychrovaných bifenylů, pesticidů, dioxynů a těžkých kovů. Působením tepla ale můžete z těla odplavit i řadu dalších cizorodých látek, které se v něm nahromadily.

3. ODOLNĚJŠÍ PROTI NEMOCI

Může se na první pohled zdát, že v létě je lidské tělo méně náchylné k nemocem. Není to ale pravda. I v létě totiž dostává naše imunita zabrat. Takové kolísání teplot nebo klimatizované prostory mohou velice snadno k onemocnění přispět. Také nejrůznějším bakteriím a virům jsme vystaveni během celého roku, bohužel angíny a chřipky nejsou na prázdninách. Pravidelné návštěvy sauny pomáhají právě těmto vlivům odolávat stejně dobře jako v zimě.

4. REGENERACE SVALŮ PO LETNÍCH AKTIVITÁCH

S hezkým počasím se rozšiřuje pole působnosti, co se fyzických aktivit týče. Třeba právě začínáte se cvičením a posilováním, abyste se zhubli do plavek, nebo si konečně užíváte běh, kolo či brusle venku poté, co jste byli v zimě zavřeni ve fitness. Protože ke každému sportu patří i regenerace, neměli byste vynechat vámi oblíbené saunování. Sauna zvyšuje látkovou výměnu, odplavuje únavové látky a zlepšuje zásobování kyslíkem. Také prohřeje klouby či kosti a předejdete tak nepříjemnému pobolívání. A taková představa natáhnout se celodenním cyklo výletu do krásného prostředí wellness, není k zahození, že?

Pokud tedy jste zvyklí chodit pravidelně do sauny, byla by veliká škoda to během teplých měsíců přerušovat. Je to podobné jako se sportem, jakmile v tréninku přestanete, tělo začne uvadat.

Jak se v létě saunovat?

Pravidla letního saunování se neliší, nemá žádná zvláštní specifika. Ale určitě má své výhody ve venkovních saunových světech, třeba v nejnovějším Infinit Sen v Senohrabech u Prahy nebo v saunové vesničce Infinit Maximus v Brně. Možnost projít se na čerstvém vzduchu, doplnit kyslík a užít si relaxaci na lehátku u lesa či potoka. Pokud se při saunování vrhnete do opalování, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem s vysokým faktorem. Pokožka je prokrvená a pobyt na slunci je pro ni intenzivnější. Také byste neměli zapomenout na to, že při teplém počasí je nutné ještě více doplňovat tekutiny po celý saunový den.