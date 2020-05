„Doufáme, že léto začne už 25. června v kinech a také v našich duších,“ svěřil se producent snímku Tomáš Vican. Vše ale samozřejmě záleží na dalším vývoji uvolňování a na nařízeních vlády. „Zatím vycházíme z toho, že nařízení budou vůči divákům čím dál víc vstřícná. Na konci června už snad bude dobře. A dobře bude, až budeme moct jít do kina,“ dodal Vican.

„Jsme moc rádi, že po té dlouhé době nejistoty můžeme divákům i kinům nabídnout oddech a příjemnou letní podívanou jako jsou právě 3Bobule. Všichni potřebujeme pozitivní vzpruhu a pokračováním úspěšné české komedie potěšíme nejen návštěvníky kin, ale také samotná kina, která si prošla těžkou zkouškou a potřebují naši podporu. Koneckonců, jsme v tom všichni společně – distributoři, filmaři, kinaři i diváci,“ vysvětlila marketingová ředitelka distribuční společnosti Bioscop Petra Synáčová.

Náhradní termín měl producent Tomáš Vican v hlavě už ale od poloviny března. „Hned po vypuknutí korona hysterie jsme avizovali, že tušíme, že bychom mohli přijít s obnovenou premiérou Bobulí v červnu. Červen máme na krku, tak jsme se to rozhodli splnit. Samozřejmě ale počkáme na to, jak budou pokračovat uvolnění od vlády a dalších úřadů. Pokud zůstane povoleno 100 lidí v kině a sezení ob řadu, tak to asi postrádá smysl,“ vysvětlil Vican. „Chytřejší budeme po 25. květnu, potom tuto informaci potvrdíme,“ dodal.

V brzké obnovení dřívějšího stavu doufají i zástupci kin. „Obnovenou premiéru netrpělivě vyhlíží i zlínské multikino Golden Apple Cinema, které ještě před restrikcí způsobenou virem COVID-19 stihlo odpromítat vyprodanou předpremiéru. Věříme, že filmem 3Bobule začne to ‘pravé filmové léto‘ a český divák tak najde cestu zpět do kina!“ řekl marketingový ředitel zlínského Golden Apple Cinema Michal Gaja.

„Hvězdné obsazení filmu 3Bobule je zárukou úspěchů u diváků. Nové Bobule mají určitě na co navazovat, předešlé dva díly patřily vždy k nejnavštěvovanějším filmům roku. Už se nemůžeme dočkat, až konečně zamíří do českých kin. Doufám, že současná obtížná situace bude již brzy za námi a všichni se sejdeme u filmu a vína,“ řekl majitel sítě multiplexů Premiere Cinemas David Horáček.

Stejně jako v předešlých dvou filmech se děj snímku 3Bbule točí kolem Terezy Ramba, Kryštofa Hádka, Lukáše Langmajera a Miroslava Táborského. Ve třetím pokračování jsou už hrdinové o více než deset let starší a řeší i „dospělé“ problémy jako chod vinařství, rodinu a vlastní vztah.

V nové roli Mira se ve filmu představí slovenský herec Braňo Deák a v roli Humpla Michal Isteník. Diváci se opět mohou těšit také na Mariana Rodena a Radima Nováka, nově na Lumíru Přichystalovou, Tomáše Měcháčka a v dětských rolích uvidí Šimona Klacla, Annu Krejčířovou a Prokopa Zacha. V menších rolích se objeví mnoho špičkových herců v čele s Karlem Rodenem. Ve filmu zazní v několika obrazech hlas Václava Postráneckého, jemuž je snímek věnován.

Film 3Bobule je propojen s písní Hometown od kapely Mirai. A stejně jako v prvních dvou filmech i v tomto snímku zazní nový song kapely Kryštof, která nahrála pro předchozí Bobule a 2Bobule úspěšné písně Atentát a cyRano. Tentokrát napsal Richard Krajčo duet s názvem Hvězdáři a k jeho nazpívání přizval slovenskou zpěvačku Simu Martausovou.