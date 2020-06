Možná vám přijde zbytečné pořizovat si domů napařovač, když máte žehličku. Jenže tenhle malý přístroj zvládá poměrně velké věci, se kterými vám ani žehlička nepomůže a které vám usnadní a zrychlí práci. I když máte děti nebo domácí mazlíčky, když se vydáte na chalupu nebo když chcete vypadat dobře.

1. Pospícháte

Horečnatě si nanášíte na ústa rtěnku, druhou rukou saháte po parfému a v duchu už běžíte do skříně pro sako, halenku nebo šaty? A když tam skutečně dorazíte, s hrůzou zjistíte, že jsou pomačkané? Žádný stres: ruční napařovač Philips Steam&Go se nahřeje během pouhých 45 vteřin, které můžete využít k dalším nezbytným úpravám. Nebo můžete zatím pověsit pomačkaný kousek na ramínko, případně jej položit na postel, každopádně se nemusíte zdržovat vyndáváním žehlicího prkna, protože ho nepotřebujete. Nahřátý napařovač pak jen přitlačíte k látce a během chvilky záhyby vyhladíte. Nezapomeňte předtím materiál napnout, a pokud na vás čeká nástraha v podobě manžet nebo límečku, napařujte vodorovně a oděv podepřete. Napařovač využijete i v práci před důležitou schůzkou nebo kdykoliv jindy, kdy potřebujete vypadat upraveně a hezky.

2. Potřebujete látku osvěžit

Když oblečení dlouho nenosíte, po vyndání ze skříně může mít zvláštní, ne úplně příjemnou vůni. Ještě hůř je na tom pak oblečení, ve kterém pobýváte v místnosti s kuřákem nebo v restauraci se špatně odvětrávanou kuchyní. A k voňavým záležitostem nepatří ani hojně používaní dětští plyšáci, kteří jsou navíc semeništěm bakterií. Ve všech těchto případech můžete vzít opět do ruky napařovač Philips Steam&Go, který látku dokáže zbavit bakterií* a nepříjemných pachů. Díky tomu nemusíte plyšáky ani oblečení prát tak často, čímž prodloužíte jejich životnost. Osvěžit a dezinfikovat párou můžete i záclony, čalouněný nábytek nebo pelíšky domácích mazlíků. Výhodou ručního napařovače Philips Steam&Go totiž je, že jej můžete bezpečně použít na všechny žehlitelné látky, při jeho použití nehrozí mokré skvrny na prádle a můžete s ním napařovat vertikálně i horizontálně.

3. Ráda cestujete

Po příjezdu do hotelu nebo na chalupu k přátelům vyndáte oblečení z kufru a většinou zjistíte, že jste ho před odjezdem žehlila úplně zbytečně. Na rozdíl od žehličky je ale napařovač lehký a skladný, takže ho snadno můžete přibalit s sebou a použít kdekoliv „v terénu“. Philips Steam&Go se prodává i s vakem odolným proti teplu, kam ho po použití můžete ihned uklidit a vyrazit za zábavou. A co je skvělé: napařovač si poradí i s komplikovanějšími kousky oblečení, třeba s volány, krajkou, skládanou nebo tylovou sukní, flitry nebo atypickými střihy, opět bez rizika, že by je poškodil. Na silnější tkaninu pak můžete použít přiložený kartáč, který se dostane až do vláken a pomůže odstranit nečistoty a žmolky.

Více zjistíte na www.philips.cz/naparovace.

* Test provedený externí institucí, na bakterie Escherichia coli 8099, Zlatý Stafilokok ATCC 6538 a kvasinek Canidia albicans ATCC 10231, za použití páry po dobu 1 minuty.