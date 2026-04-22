114 let od potopení Titaniku: Příběh, který dodnes dojímá svět

Příběh ožívá na výstavě v Praze. Ta je mimořádně prodloužena až do 28. června 2026.

114 let od potopení Titaniku: Příběh, který dodnes dojímá svět – a ožívá na výstavě v Praze. Ta je mimořádně prodloužena až do 28. června 2026.

„Na místě, kde se tyčil Titanic, zůstal už jen oceán, který ve své nekonečné dálce sahal až po horizont a pohupoval se, jako by se nic nestalo. Jeho hladina nijak nenaznačovala, že vlny právě pohltily nejúžasnější loď, jakou kdy lidská ruka vytvořila…“ LAWRENCE BEESLEY (pasažér II. třídy)

V noci z 14. na 15. dubna 1912 se v chladných vodách severního Atlantiku odehrála jedna z největších námořních tragédií všech dob. Legendární parník RMS Titanic se po srážce s ledovcem potopil během necelých tří hodin a s sebou do hlubin odnesl více než 1 500 lidských životů. Od této osudové noci letos v dubnu uplynulo 114 let — a příběh této „nepotopitelné“ lodi dodnes nepřestává fascinovat.

Titanic nebyl jen dopravním prostředkem, ale především symbolem lidského pokroku, technické dokonalosti a víry, že člověk dokáže ovládnout přírodu. Největší a nejluxusnější loď své doby vyplula 10. dubna 1912 na svou první cestu z anglického Southamptonu do New Yorku. Na její palubě se setkaly osudy bohatých průmyslníků, emigrantů hledajících nový život i členů posádky, kteří měli zajistit bezpečnou plavbu. O několik dní později se však tento optimistický sen proměnil v katastrofu, jež navždy změnila pravidla námořní dopravy i pohled světa na technologický pokrok.

Lidské osudy ukryté pod hladinou

Tragédie Titaniku nebyla jen selháním techniky, ale především zlomem v životech tisíců lidí. V lesku první třídy se shromažďovali zástupci společenské elity, američtí a průmysloví magnáti, renomovaní autoři, umělci i aristokraté. Ve druhé třídě se vezla pestrá směs podnikatelů, měšťanských rodin, cestujících za novým životem, nevěst mířících za svými budoucími manžely i dovolenkářů. Ve třetí třídě pak cestovali lidé různých národností, kteří toužili po lepší budoucnosti v Severní Americe — po ekonomickém vzestupu, náboženské svobodě či politickém útočišti. Právě jejich sny a naděje se v osudnou noc navždy ponořily spolu s lodí pod hladinu oceánu.

Praha jako místo paměti

Tyto lidské příběhy dnes znovu ožívají prostřednictvím výstavy Titanic – The Artifact Exhibition, která se od 21. listopadu 2025 do 28. června 2026 koná v hale PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Tato jedinečná expozice o rozloze více než 2 500 m² představuje stovky autentických artefaktů vyzvednutých z vraku Titaniku — od osobních předmětů cestujících přes porcelán a nádobí až po šperky či parfémové flakony. Prostor je doplněn věrnými rekonstrukcemi interiérů lodi, včetně kajut první a třetí třídy, francouzské kavárny, strojovny i slavné přídě známé z filmového zpracování příběhu.

Při vstupu každý návštěvník obdrží palubní lístek se jménem skutečného pasažéra a na konci prohlídky se dozví jeho osud, což celému zážitku dodává silný osobní rozměr. Expozici doplňuje zvukový design a audioprůvodce s autentickými příběhy z paluby Titaniku i interaktivní prvky, jako je možnost dotknout se „ledovce“ nebo dětská dobrodružná cesta za pokladem oceánu.

Díky propojení originálních exponátů, historických souvislostí a emotivní atmosféry se výstava v Praze nestává pouze vzdělávacím projektem, ale skutečným místem paměti — prostorem, kde si návštěvníci mohou připomenout lidské osudy a tragédii více než 1 500 lidí, jejichž životy se v osudnou noc roku 1912 navždy změnily.

