11 knihoven, které stojí za to navštívit

Všechny tyto knihovny získaly 12. září 2023 ocenění Bibliotheca inspirans, za kterým stojí Nadace OSF a Česká spořitelna. Za to, že podporují sousedský život a svým návštěvníkům nabízejí něco navíc. Co v nich vás nebo vaše děti čeká?

1. Knihovna J. M. Hovorky ve Statenicích

V roce 2017 ji „převzaly“ Barbora Černohorská a Zuzana Brychtová Horecká a hned od začátku zapojily do rozhodování o tom, jak bude knihovna fungovat, i ostatní sousedy. „Zdejší atmosféře zapojení lidí moc pomohlo. Začali se zajímat a pomáhat a přinášeli vlastní nápady,“ popisuje Barbora Černohorská. Z knihovny se stal doslova obývák vesnice – lidé se tu scházejí během kulturních akcí, swapu oblečení nebo jen tak, děti se tu během workshopu Volte zvířata naučily, jak probíhají volby – a knihovna už získala celou řadu ocenění.

2. Městská knihovna Mikulov

Jídlo v knihovně? Ano! Cyklus nazvaný Chutné příběhy učí děti nejen vařit, ale zároveň je seznamuje se zemí, jejíž kuchyni se právě věnují. Pokud budete s dětmi někde poblíž, vezměte je sem. Budete překvapeni, s jakým zápalem budou míchat, solit nebo rozbíjet vejce, a co je nejlepší – nakonec to většinou i ochutnají. „Rodiče a prarodiče jen s úžasem sledují, jak děti vaření baví a že tu snědí i jídla, která by doma nejedly,“ směje se knihovnice Ilona Salajková, která workshopy vymýšlí a vede.

3. Městská knihovna Litvínov

3D tiskárna, virtuální realita, Playstation, Dračí doupě nebo deskové hry. Děti tu mají každé odpoledne o zábavu postaráno – pondělky patří technice, úterky příběhům, středy tvořivosti, čtvrtky deskovým hrám a v pátek je volná zábava. „Chtěli jsme nabídnout zajímavou náplň všem dětem – i těm, které si kroužky nemohou dovolit. Jinde by se třeba k moderním technologiím nedostaly. Takže pomocí brýlí na virtuální realitu létáme k moři a potápíme se se žraloky,“ popisuje knihovník Vladimír Kraft.

4. Knihovna Třinec

Zatímco většina knihoven má oddělení pro děti a pak až pro dospělé, v Třinci zaměřili pozornost na mladé od 13 let. Ti můžou ve zdejším Mklubu trávit čas s kamarády, nebo dělat něco smysluplného – třeba zorganizovat vlastní dobročinnou akci nebo workshop. Podle knihovnice Lucie Szuscikové je to pro mladé velká škola: „Učí se organizovat, komunikovat, přebírat zodpovědnost. Pokud někoho něco zajímá, může tu uspořádat vlastní přednášku. Měli jsme takhle třeba Language coffee, setkávání se zahraničními dobrovolníky, nebo Mkvíz, což bylo něco na způsob hospodských kvízů.“

5. Knihovna U Mokřinky v Mokré

„Když to zvládne Mokřinka, tak proč ne někdo jiný.“ Tímhle heslem by se daly shrnout aktivity, které v obci se 170 obyvateli stíhá Dagmar Honsnejmanová, knihovnice a starostka v jedné osobě. Každoročně zorganizuje přes 40 akcí, přičemž je musí vymýšlet tak, aby bavily všechny věkové kategorie. „Jsme malá obec, máme tu jen asi třicet dětí do 15 let. Takže těžko můžu udělat akci jen pro předškoláky, protože by prakticky neměl kdo přijít,“ vysvětluje Dagmar Honsnejmanová. Dělá to ale dobře – na její akce se sjíždějí lidé z širokého okolí.

6. Knihovna Ústeckého kraje

Vznikla tady dvojjazyčná kniha Falco a já, jakýsi cestovatelský deník pro ukrajinské děti. „Aby se u nás cítily vítané, dozvěděly se něco o kraji, ve kterém se ocitly, a naučily se pár českých slovíček,“ popisuje Karolína Žákovská, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny, která s nápadem na knížku přišla. Během chvíle dala dohromady skvělý tým, který knížku stihnul vydat do loňských prázdnin. Ústecká knihovna zajistila nejen kompletní technickou stránku, ale podílela se i na obsahu knížky.

7. Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Až se budete chtít dozvědět něco detailnějšího o Valašsku, zajeďte sem. Knihovnice Jana Vaculíková vymyslela například geolokační hru po stopách zaniklých vsetínských hostinců. „Lidé si každý měsíc vyzvedli jednu kartičku v infocentru. Byla na ní uvedena historie konkrétního hostince a staré fotky a na konci byla šifra. K rozluštění byl třeba klíč, který jsme ukryli v místě, kde se hostinec nacházel,“ popisuje Jana Vaculíková, která stojí i za vzdělávacím modulem pro seniory Zapomenuté Valašsko nebo databází osobností Valašska.

8. Místní knihovna Velké Karlovice

Když jste vedoucí knihovny v obci s rozlohou 80 kilometrů čtverečních, na kterých žije asi 2500 obyvatel, vybavíte knihovnu obrovskou sedačkou, polštáři, bačkorami pro děti, přebalovacím pultem, velkou hernou a deštníky. Kdo jde k lékaři nebo na poštu ze své samoty v kopcích, skončí nakonec v knihovně. „Snažíme se vlastně jen obnovit to, co kdysi bývalo normální: lidé se scházeli, protože si pomáhali na poli, pak si dali něco k jídlu a slivovici a poseděli,“ konstatuje knihovnice Renáta Holčáková. Děti to tady milují hlavně kvůli kostýmům, které si tu mohou půjčovat, nebo šuplíkům, které skrývají sladkosti a hračky.

9. Knihovna města Ostravy v Přívozu

Knihovnu v Přívozu navštěvuje velký počet romských dětí a její zaměstnanci hledali způsob, jak s nimi úspěšně pracovat. Do pobočky v této sociálně vyloučené lokalitě proto přizvali Milana Bindatsche, asistenta z nedaleké základní školy, který si tu s dětmi každé čtvrteční odpoledne povídá, hraje deskovky, čte, řeší kvízy nebo pomáhá s úkoly. „V Přívozu skoro nic není, takže knihovna supluje sociální klub. Rodiče jsou rádi, že tu jejich děti můžou být. Žijí v ghettech a chtějí, aby to děti měly jinak,“ popisuje Milan Bindatsch. Na dětech je od jeho příchodu podle vedoucí pobočky Kláry Lišifkové vidět velký posun.

10. Městská knihovna Beroun

Zdejší knihovníci doslova žijí udržitelností – najdete tu všechny možné popelnice na třídění odpadu, návštěvníci si ve zdejší semínkovně mohou měnit sazenice a už řadu let tu probíhají swapy oblečení. Loni pak přibyl ještě cyklus přednášek Za minutu dvanáct. Velký ohlas mělo podle knihovnice Michaely Škeříkové třeba téma Veganství pro každého, které bylo s ochutnávkou a hodně prakticky zaměřené: „Teorie mají všichni plné zuby, takže jsme rádi, když tu přednášející popisují věci z praxe. Třeba co můžeme dělat, postupně po malých krocích, abychom se bránili environmentální úzkosti.“

11. Knihovna města Hradce Králové

Lekotéka, zvuková knihovna, programy pro děti ze speciálních škol, pohádkoterapie, praktická pomoc sociálně znevýhodněným lidem, 3D dílna... V královéhradecké knihovně myslí na každého. Když vypukla válka na Ukrajině, knihovna vymyslela projekt Otevřená společnost a Ukrajina. „Kolegyně pomáhaly všemi možnými způsoby: ukrajinské maminky tu mohly navštěvovat kurzy češtiny a pro jejich děti bylo zajištěné hlídání a také řada integračních aktivit,“ vyjmenovává ředitelka knihovny Barbora Čižinská. Knihovna je rájem i pro technologické nadšence – pomocí 3D tisku si tu mohli například opravit kabel k vysavači nebo držák na elektrickou kytaru.