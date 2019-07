Ingredience Těsto:

špetka soli

40 ml rostlinného oleje + na vymazání plechu

100 g hladké mouky

3 vejce Náplň:

5 meruněk

300 g mascarpone

50 g moučkového cukru

1 lžička mleté skořice

200 ml smetany ke šlehání Dohotovení:

50 g tmavé čokolády

50 ml smetany ke šlehání

1. Do kastrůlku nalijeme 135 ml vody. Přidáme sůl a olej a přivedeme k varu. Poté přisypeme mouku, snížíme plamen a důkladně mícháme, dokud těsto není hladké a nelepí se na dno a stěny kastrůlku (nebo dokud se na dně nezačne tvořit bílý povlak).



2. Těsto přendáme do mísy a necháme ho krátce zchladnout. Do vlažné hmoty postupně zapracováváme vejce. Plech vymažeme olejem. Připravené hladké těsto naplníme do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou a na plech nastříkáme kolečka.

3. Pečeme je ve vyhřáté troubě při 200 °C, dokud věnečky nebudou mít světle hnědou barvu. Poté teplotu snížíme na 120 °C a krátce dopečeme. Necháme je zcela vychladnout. Meruňky omyjeme, osušíme a vypeckujeme. Nakrájíme je na malé kousky.

4. V míse smícháme mascarpone s cukrem a skořicí. Přilijeme smetanu a vše vyšleháme v pevný krém. Naplníme ho do cukrářského sáčku s hladkou trubičkou. Vychladlé věnečky podélně rozkrojíme napůl. Na spodní díly věnečků nastříkáme krém a poklademe ho meruňkami. Přiklopíme vrchními korpusy. Hotové věnečky přestříkáme rozpuštěnou čokoládou smíchanou se šlehačkou.