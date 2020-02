Ingredience 4 vejce

200 g třtinového cukru

300 g hladké mouky

1 lžička skořice

1 lžíce kakaa

1 kypřicí prášek do perníku

150 ml kefíru

2 topinambury

100 g tmavé čokolády

1 lžíce másla Dohotovení:

kokos na posypání

1. Vejce ušleháme s cukrem do pěny, přidáme hladkou mouku, skořici, kakao, prášek do pečiva a promícháme. Do těsta postupně zašleháme kefír a nastrouhané topinambury.



2. Těsto nalijeme do máslem vymazané formy a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 35 minut.

3. Mezitím rozpustíme nad vodní lázní čokoládu, přidáme máslo, promícháme a polevu nalijeme na upečený horký perník. Posypeme kokosem a necháme vychladnout.