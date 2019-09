Ingredience 1 větší červená řepa

1 salátová okurka

5 ředkviček

700 ml kefíru

sůl

mletý černý pepř

4 natvrdo uvařená vejce

1 malý svazek kopru

1. Řepu dobře omyjeme, položíme na plech s pečicím papírem a pečeme v troubě při 180 °C asi 40 minut doměkka. Necháme vychladnout.



2. Pak ji oloupeme a nakrájíme na kousky. Salátovou okurku a ředkvičky očistíme a nakrájíme na kousky. Vše dáme do mixéru, přilijeme vychlazený kefír a rozmixujeme na hladký krém. Polévku osolíme a opeříme podle chuti. Rozdělíme do misek a do každé porce dáme nakrájené vejce a snítku kopru.