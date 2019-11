Ingredience Rozpis na 40 rohlíčků a 20 stromečků:

Základní těsto:

360 g hladké mouky

120 g moučkového cukru

1 balíček vanilkového cukru

1 lžička nastrouhané citronové kůry

250 g másla

4 žloutky

Na rohlíčky přidáme:

60 g lískových oříšků

1/2 lžičky skořice

moučkový cukr na obalení

Dohotovení stromečků:

100 g másla

60 g moučkového cukru

1 balíček vanilkového cukru

50 g lískových oříšků

60 g bílé čokoládové polevy

zlaté perličky

60 g mléčné čokoládové polevy

nasekané pistácie

1. Mouku prosijeme s moučkovým cukrem, přidáme vanilkový cukr, citronovou kůru, na kousky nakrájené máslo, žloutky a zpracujeme na pevné těsto.



2. Těsto rozdělíme na polovinu. Do jedné zapracujeme najemno nastrouhané lískové oříšky a skořici. Obě těsta necháme v chladničce hodinu odležet.

3. Z oříškového těsta vytvoříme rohlíčky. Rozložíme je na plechy a pečeme v přehřáté troubě při 180 °C asi 15 minut. Po upečení necháme mírně vychladnout na plechu a pak obalíme v moučkovém cukru.

4. Druhé těsto rozválíme na plát silný 3 mm a vykrájíme tvary stromečků. Rozložíme je na plechy a pečeme při 180 °C asi 15 minut. Pak je necháme vychladnout.

5. Máslo utřeme s moučkovým a vanilkovým cukrem do pěny a vmícháme najemno nastrouhané opražené oříšky. Krémem slepíme vždy dva stromky k sobě. Polovinu stromků namáčíme do bílé polevy a ozdobíme perličkami. Druhou polovinu stromků namočíme do rozehřáté mléčné polevy a ozdobíme pistáciemi.