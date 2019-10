Ingredience 80 g bonbonů marshmallow

200 g bílé čokoládové polevy

žlutá potravinářská barva

modrá potravinářská barva

1 bílek

150 g moučkového cukru

1 lžíce kakaa

1. Bonbony napíchneme na špejle. Bílou čokoládovou polevu připravíme dle návodu na obalu. Namočíme v ní asi třetinu bonbonů a necháme je ztuhnout.



2. Do zbylé polevy přidáme trošku žluté potravinářské barvy a dobře promícháme. Ponoříme do ní druhou třetinu bonbonů, vyjmeme je a necháme zatuhnout. Nakonec přimícháme do polevy špetku modré barvy a namočíme v ní zbylá lízátka.

3. Bílek a moučkový cukr utřeme dohladka. Polovinu polevy přelijeme do jiné misky a obarvíme ji kakaem. Obě polevy nalijeme do mikrotenových sáčků, odstřihneme růžek a namalujeme na lízátka obličeje podle fantazie.