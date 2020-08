Ingredience Těsto:

500 g polohrubé mouky

42 g droždí

40 g krupicového cukru

250 ml mléka

2 vejce

80 g másla

špetka soli Na obalení: 2 balíčky vanilkového cukru

50 g moučkového cukru

50 g pražených nastrouhaných lískových oříšků

1. Do mísy prosejeme mouku, do středu uděláme důlek a do něj rozdrobíme droždí. Zasypeme lžící cukru, zalijeme polovinou vlažného mléka a na teplém místě necháme vzejít kvásek. Pak přidáme zbylé vlažné mléko, žloutky, rozpuštěné máslo, sůl a vypracujeme vláčné těsto, které necháme na teplém místě kynout asi 60 minut.



2. Po nakynutí rozdělíme těsto na 10 dílků, z každého vyválíme pramen dlouhý asi 40 cm a natočíme ho do spirálky na ruličky od toaletního papíru zabalené do dvojitého obalu z alobalu. Postavíme je na plech a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 40 minut.

3. Po upečení necháme krátce vychladnout, obalíme ve směsi vanilkového, moučkového cukru a oříšků, sundáme ze skleniček a podáváme vlažné.