Ingredience: 1000 g větších brambor

sůl a mletý černý pepř

200 g plátků sušené slaniny (schwarzwaldská)

4 stroužky česneku

1 snítka rozmarýnu

2 lžíce olivového oleje

1 salát little gem

200 g čerstvého kozího sýra

1 lžička provensálského koření Dresink:

2 lžíce citronové šťávy

2 lžíce extra panenského olivového oleje

1. Brambory pečlivě omyjeme. Vložíme do vroucí osolené vody a vaříme do poloměkka, asi 15 minut. Pak je slijeme a necháme vychladnout.

2. Troubu předehřejeme na 220 °C. Uvařené brambory překrájíme na podlouhlé čtvrtky. Osolíme je a opepříme. Plátky šunky podélně přepůlíme, abychom dostali dlouhé proužky. Obalíme jimi čtvrtky brambor. Obalené brambory naskládáme do pekáčku. Česnek nakrájíme na plátky a přidáme k bramborám. Natrháme k nim i lístky rozmarýnu a pokapeme je olejem. Brambory vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 220 °C asi 20 minut dozlatova.

3. Salát little gem rozebereme a použijeme křehké středové listy. Opereme je a natrháme do mísy. Sýr rozdrobíme a smícháme s provensálským koření. Smícháme ingredience na zálivku. Pečené brambory přidáme do mísy k salátu. Posypeme je ochuceným sýrem a pokapeme zálivkou.