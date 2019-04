Ingredience 2 stonky rebarbory

4 lžíce krupicového cukru

4 lžičky domácího džemu z drobného ovoce

3 vejce

1/2 kozího tvarohu (120 g)

1. Rebarboru oloupeme a nakrájíme na 5 cm špalíky. Ty rozkrájíme na silnější plátky. Přendáme je do mísy a smícháme se 2 lžícemi cukru a džemem.



2. Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Žloutky se zbylým cukrem dáme na vodní lázeň a šleháme do zhoustnutí (asi 5 minut). Pak je necháme mírně zchladnout.

3. Rebarboru přendáme do kastrůlku a za stálého míchání dusíme, až změkne. Pak ji rozdělíme do šálků nebo misek. Do žloutkové hmoty zašleháme tvaroh a krém rozdělíme na rebarboru.

Tip: z bílků můžeme udělat pusinky a rozdrobit je na dno šálků. Nebo do šálků můžeme přidat sušenky či cukrářské piškoty.