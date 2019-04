Ingredience 250 g jahod

6 plátků želatiny (6 g)

200 ml vody

4 lžíce jahodového sirupu

400 ml kokosového mléka (1 plechovka)

50 g kokosu

4 lžíce medu

250 g bílého jogurtu

jahody a čokoládové hoblinky na ozdobení

1. Jahody očistíme a nakrájíme na kousky. Dva plátky želatiny namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Svaříme 200 ml vody a ochutíme ji sirupem.



2. Do horké tekutiny přidáme nabobtnalou vymačkanou želatinu a necháme ji rozpustit. Vmícháme nakrájené jahody a rozdělíme do pohárů. Dáme do chladničky ztuhnout.

3. Kokosové mléko svaříme s kokosem a ochutíme medem. Zbylou želatinu (4 plátky) namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Pak ji vymačkáme a necháme rozpustit v horkém kokosovém mléku.

4. Směs necháme vychladnout. Když začne houstnout, vmícháme jogurt. Náplň rozdělíme do pohárů na jahodové želé. Opět necháme vychladit. Nakonec poháry ozdobíme jahodou a čokoládovou hoblinkou.