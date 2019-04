Ingredience Béarnská omáčka:

1 šalotka

200 ml bílého vína

2 žloutky

50 g másla

sůl

1 lžíce nasekaného estragonu Zeleninové balíčky:

500 g zeleného chřestu

sůl

4 mrkve

8 plátků slaniny

máslo na vymazání pekáčku

1. Šalotku oloupeme, nasekáme nadrobno a vsypeme ji do katrůlku. Přilijeme víno. Směs zvolna vaříme, dokud se tekutina nezredukuje na polovinu. Pak ji odstavíme, necháme trochu zchladnout a zašleháme do ní žloutky. Ve vodní lázni ji znovu zahřejeme. Za stálého míchání do ní po částech přilijeme máslo. Omáčku dochutíme solí a estragonem.



2. Chřest oloupeme a zbavíme zdřevnatělých konců. Pak ho krátce povaříme v osolené vodě. Vyjmeme ho, zchladíme studenou vodou a necháme okapat.

3. Mrkev oloupeme, nakrájíme na úzké dlouhé špalíčky a také ji krátce povaříme v osolené vodě. Scedíme ji, zchladíme a necháme okapat.

4. Z chřestu a mrkve vytvoříme 8 svazečků a obalíme je slaninou. Vložíme je do pekáčku vymaštěného máslem a přelijeme je omáčkou. V troubě je při 200°C zapečeme.