Ingredience 1 lžíce másla

hrst jahodového listí

hrst mladých kopřiv

1 naťová cibulka

sůl

1000 ml hovězího vývaru

1 lžíce octa

4 vejce

1 rohlík

1. V hrnci rozpustíme máslo a přidáme omyté a nasekané jahodové a kopřivové lístky společně s jemně nasekanou mladou cibulkou. Krátce orestujeme, zalijeme vlažným vývarem a přivedeme k varu. Podle potřeby přisolíme a na mírném plameni asi 5 minut povaříme.

2. Do nízkého kastrůlku nebo do hluboké pánve dáme vařit vodu, do které přidáme lžičku soli a lžíci octa. Do mírně vroucí vody opatrně vyklepneme jedno vejce po druhém. Bílek vždy vařečkou nebo vidličkou přihrneme lehce k žloutku, aby vejce zůstalo pěkně celistvé.

3. Vaříme velmi zvolna asi 3 minuty, pak je pomocí naběračky nebo lopatky opatrně přeneseme do talířů a přelijeme polévkou. Podáváme s nasucho upečenými kostičkami rohlíku.