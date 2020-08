Ingredience Salsa: 1 větší lilek

4 lžíce olivového oleje

2 stroužky česneku

sůl

4 rajčata

10 sterilovaných zelených oliv, bez pecky

½ svazku pažitky

hrst lístků koriandru

drcený černý pepř

1 limetka Kuřecí křidélka: 2 lžíce medu

4 lžíce olivového oleje

2 stroužky česneku

1 lžíce mleté sladké papriky

1 lžička drceného chilli

sůl

20 kuřecích křidélek

1 menší cibule

1. Lilek omyjeme, nakrájíme na plátky a potřeme z obou stran směsí oleje a oloupaného česneku utřeného se solí. Rozložíme ho na plech s pečicím papírem a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 35 minut doměkka. Upečený lilek i s papírem stáhneme z plechu a necháme vychladnout.



2. Mezitím smícháme v menší misce med s olejem, prolisovaných oloupaným česnekem, kořením a solí. Kuřecí křidélka očistíme, potřeme připravenou marinádou a necháme odležet 30 minut při pokojové teplotě.

3. Rajčata očistíme, vykrojíme tužší středy od stopek, na spodní straně je nařízneme do kříže a ponoříme do vroucí vody. Jakmile se začne slupka odlupovat, přendáme je do studené vody a necháme zchladnout. Pak je vyndáme, oloupeme, nakrájíme na kostičky a dáme do mísy.

4. Cibuli oloupeme, nakrájíme na klínky a rozložíme na dno pekáčku. Přidáme křidélka, přiklopíme a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 45 minut doměkka. Během pečení maso podléváme dle potřeby malým množstvím vody.

5. Do mísy k rajčatům přimícháme nadrobno pokrájený vychladlý lilek, olivy, pažitku a koriandr (část lístků ponecháme na dozdobení). Salsu osolíme, opepříme a dle chuti okyselíme vymačkanou šťávou z limetky. Dozdobíme odloženým koriandrem a podáváme s pečenými křidélky. Pokrm můžeme doplnit např. tortillovými lupínky nebo čerstvým pečivem.