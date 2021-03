Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. A to se týká i hubnutí. Vědci totiž přišli na to, že díky spojení dvou (případně tří) „spalovačů tuků“ se dá zhubnout rychleji a efektivněji.

Zní to logicky, a tak nezbývá než to vyzkoušet. Připravili jsme pro vás odtučňovací dvojice, které byste měli zařadit do svého jídelníčku. Nezapomeňte je i občas prostřídat. Podpoří nejen vaše trávení, ale i imunitu.