Ingredience Těsto: 300 g hladké mouky

sůl

150 g másla

80 g nastrouhaného sýra (čedar, parmazán)

1 vejce Náplň: 750 g barevné řepy

60 ml červeného vinného octa

45 g krupicového cukru

sůl

mletý černý pepř

1 cibule

2 lžíce rostlinného oleje

150 ml smetany na vaření

150 ml mléka

6 vajec

10 g nastrouhaného parmazánu

200 g měkkého kozího sýra

1. Těsto: Do robota s noži dáme prosátou mouku, 1/2 lžičky soli, nastrouhané máslo, sýr a 1 vejce. Rychle vypracujeme pevné těsto, které zabalíme do fólie, uložíme do chladničky a necháme asi hodinu odležet.



2. Mezitím upečeme řepy na náplň: Řepy důkladně očistíme. V misce rozmícháme ocet, cukr, sůl a pepř. Řepy touto směsí ze všech stran potřeme, zabalíme je do alobalu a dáme na plech. Pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 45 minut doměkka. Necháme vychladnout a nakrájíme na plátky.

3. Odleželé těsto rozválíme, přeneseme do formy o průměru 23 cm a vytvoříme okraj vysoký 5 cm. Těsto ve formě zakryjeme pečicím papírem, zatížíme a pečeme 20 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. Pak papír odstraníme a korpus pečeme ještě 5 minut dozlatova. Necháme zchladnout.

4. Cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a restujeme ji na zahřátém oleji, až zesklovatí. Smetanu smícháme s mlékem. Zašleháme vejce, parmazán a kozí sýr. Vmícháme cibuli.

5. Na korpus nalijeme část sýrové směsi, na ni rozložíme nakrájenou pečenou řepu a přelijeme zbylou sýrovou smetanou. Pečeme v troubě vyhřáté na 170°C asi 60-70 minut, až náplň ztuhne. Necháme zchladnout.