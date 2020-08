Ingredience 12 větších žampiónů

2 jarní cibulky

100 g anglické slaniny

1 rohlík

4 lžíce olivového oleje

2 stroužky česneku

3 snítky bazalky

sůl

mletý černý pepř

100 g strouhaného tvrdého sýra

1 vejce



Zeleninový kuskus: 4 lžíce olivového oleje

1 cibule

1 středně velká karotka

sůl

200 g růžiček brokolice

200 g kuskusu

1. Žampióny opláchneme, osušíme a oloupeme. Nohy žampionů odřízneme a nakrájíme najemno. Stejně nakrájíme i jarní cibulku a slaninu. Rohlík rozmixujeme na drť.



2. V hluboké pánvi rozehřejeme polovinu oleje, přidáme slaninu a osmahneme. Pak přidáme pokrájené nožičky hub a společně opékáme asi 3 minuty. Potom přidáme jarní cibulku, jemně pokrájený a oloupaný česnek, pokrájenou bazalku, osolíme, opepříme a vše podusíme doměkka.

3. Přimícháme drť z rohlíku a hotovou směs rozdělíme do hlaviček žampiónů. Naskládáme je do pekáčku vymazaného zbylým olejem, posypeme sýrem smíchaným s vejcem a dáme do trouby vyhřáté na 200 °C a pečeme cca 15-20 minut dozlatova.

4. Mezitím připravíme kuskus. V rendlíku nahřejeme polovinu oleje a krátce v něm osmahneme jemně pokrájenou cibuli s kostičkami mrkve, osolíme, zalijeme 250 ml vody a dusíme pár minut doměkka. Potom přisypeme drobné růžičky brokolice, zalijeme horkou vodou tak, aby byla veškerá zelenina ponořená. Vaříme asi 2 minuty. Pak přisypeme kuskus, přilijeme zbylý olej a přivedeme k varu. Odstavíme z ohně, přiklopíme pokličkou a necháme 15 minut odležet. Plněné žampiony podáváme s kuskusem.