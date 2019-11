Ingredience 450 g hladké mouky

1 lžička jedlé sody

140 g krupicového cukru

2 vejce

2 lžíce medu

2 lžíce meruňkové marmelády

100 g hery nebo jiného tuku na pečení

2 lžičky perníkového koření

50 g marcipánu

100 g meruňkové marmelády

1 lžíce rumu Poleva na perníky:

1 velký bílek

10 lžic moučkového cukru

citronová šťáva

potravinářské barvy

1. Mouku se sodou prosijeme na vál. Cukr v misce promícháme s vejci. Med, je-li zcukernatělý, rozpustíme na mírném ohni. Přidáme 2 lžíce meruňkové marmelády a promícháme. Do mouky přidáme tekuté přísady, změklý tuk a perníkové koření. Vypracujeme hladké těsto, které necháme v lednici odpočinout, nejlépe do druhého dne.



2. Odpočinuté těsto vyválíme na plát asi 1/2cm vysoký a vykrájíme z něj kolečka o průměru 4-5 cm. Rozložíme je na vymazaný plech a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 8-10 minut dorůžova. Necháme zchladnout.

3. Marcipán rozdělíme na menší kousky a vytvoříme kuličky o průměru 1 cm. Meruňkovou marmeládu smícháme se lžící rumu a naneseme na polovinu upečených koleček. Doprostřed položíme marcipánovou kuličku a přiklopíme druhým kolečkem. Necháme odpočinout, nejlépe do druhého dne.



4. Bílek s cukrem a několika kapkami citronové šťávy vymícháme do středně tuhé polevy. Namočíme do ní perníkové bonbony horní stranou a necháme zaschnout. Zbytek polevy obarvíme modrou gelovou barvou a naplníme do malého sáčku. Na zaschlou vrstvu bílé polevy namalujeme modré sněhové vločky.