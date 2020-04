Ingredience 4 pražmy královské (vykuchané)

2 lžíce citronové šťávy

sůl

drcený černý pepř

100 g anglické slaniny

2 snítky rozmarýnu

200 ml zeleninového vývaru

2 lžíce olivového oleje

200 ml smetany (33 %)

hrst sekané petržele

1 žloutek

2 chemicky neošetřené citrony a salát na ozdobu

1. Pražmy omyjeme a osušíme. Na bocích vytvoříme několik mělkých zářezů. Vetřeme do nich citronovou šťávu, sůl a pepř. Pak do nich vložíme plátky slaniny a lístky rozmarýnu. Ryby necháme asi 30 minut v chladu odležet.



2. Ryby dáme do pekáče, podlijeme je troškou vývaru, zakapeme olejem a zakryjeme alobalem. Vložíme je do vyhřáté trouby a při 180 °C pečeme asi 15 minut. Pak je opatrně otočíme a pečeme ještě asi 15 minut. Během pečení je přeléváme výpekem.

3. Upečené pražmy vyjmeme a uchováme v teple. Do výpeku přidáme zbylý vývar, smetanu, petržel a provaříme do zhoustnutí. Poté vřící omáčku odstavíme a zašleháme do ní žloutek.

4. Ryby rozdělíme na talíře, podlijeme omáčkou a ozdobíme kouskem citronu a salátu. Podáváme s pečivem či brambory.