Oslavte Den guacamole

Avokádo a mango – dvě exotické ingredience, které si našly cestu do českých kuchyní. Avokádo, symbol mexické kultury, si získalo srdce mnoha Čechů, a to nejen díky oblíbenému guacamole. Věděli jste, že 16. září se slaví Den guacamole? A co když k avokádu přidáte mango? Vznikne neodolatelná kombinace, která osvěží každý stůl. Připravte si dva jednoduché recepty v pohodlí domova nebo vyrazte do víru města, které bude v září pulzovat mexickými tóny.