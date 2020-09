Ingredience 6 lžic krupicového cukru

4 lžíce kokosového oleje

200 g mixu sušeného ovoce a oříšků

150 g ovesných vloček Poleva: 100 g čokolády na vaření

1 lžíce másla

1. Do kastrůlku nasypeme cukr, přidáme 3 lžíce vody a za stálého míchání necháme na mírném ohni rozpustit. Poté přidáme kokosový olej, zamícháme a odstavíme.



2. V misce smícháme ovoce, oříšky, ovesné vločky a zalijeme připravenou směsí. Vše promícháme, vložíme do formy, upěchujeme a necháme v lednici zhruba 120 minut tuhnout.

3. V menším hrnci si nad vodní lázní rozpustíme čokoládu a vmícháme do ní máslo. Ztuhlé müsli nakrájíme na tyčinky, z jedné strany je namočíme do čokolády a uložíme na pár minut do lednice.