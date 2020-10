Ingredience: 2 velká jablka

80 g vlašských ořechů

50 g rozinek

175 g másla

150 g krystalového cukru

1 sáček vanilkového cukru

špetku soli

4 vejce

350 g polohrubé mouky

1 sáček kypřicího prášku do pečiva

80 ml mléka

250 ml smetany ke šlehání

16 jablečných křížal (kroužky)

máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

1. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na kostičky. Ořechy nasekáme nahrubo. Rozinky opláchneme a necháme okapat.

2. Změklé máslo utřeme s oběma druhy cukru a solí do pěny. Pak postupně zašleháme vejce.

3. Mouku smícháme s práškem do pečiva a zapracujeme ji do vaječné směsi. Dle potřeby přidáme mléko. Vymícháme hladké těsto, do kterého nakonec zapracujeme jablka, ořechy a rozinky.

4. Formu na muffiny vymažeme máslem, vysypeme moukou a naplníme těstem. Muffiny pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 20-30 minut. Po vychladnutí je dozdobíme šlehačkou a křížalami.