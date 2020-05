Ingredience Na nepečený korpus:

100 g máslových sušenek

40 g vlašských ořechů

100 g másla

1 lžička skořice



Na náplň:



500 g zakysané smetany

150 g moučkového cukru

1 balíček vanilkového cukru

250 ml 30% smetany ke šlehání

1 balíček želatiny za studena



Na broskve:



6 broskví

60 g krupicového cukru

200 ml vody

1 balíček dortového želé

1. Sušenky rozdrtíme nebo rozmixujeme najemno. Přidáme namleté ořechy, změklé máslo, skořici a vypracujeme pevnou hmotu. Hmotu namačkáme na dno formy o velikosti přibližně 22x22 cm, kterou postavíme na podložku s pečicím papírem. Uložíme do chladničky ztuhnout.



2. Zakysanou smetanu smícháme s cukrem a vanilkovým cukrem. Smetanu vyšleháme na pevnou šlehačku a vmícháme do zakysané smetany. Želatinu připravíme podle návodu na obale a vmícháme do náplně. Náplň ihned rozetřeme do formy s nepečeným korpusem. Řezy uložíme do chladničky ztuhnout.

3. Broskve umyjeme, rozpůlíme a vyndáme pecky. Pak nakrájíme na plátky. Do kastrůlku se silným dnem nasypeme cukr a necháme pozvolna zkaramelizovat. Pak zalijeme vodou a přivedeme k varu. Přidáme broskve a povaříme asi 4 minuty. Pak broskve vyndáme z nálevu a necháme vychladnout. Po vychladnutí broskve naskládáme na povrch ztuhlé náplně.

4. Dortové želé připravíme podle návodu na obale. Místo vody použijeme karamelový nálev z broskví. Dortové želé po krátkém vychladnutí nalijeme na broskve. Uložíme do chladničky ztuhnout. Po ztuhnutí sejmeme formu a nakrájíme na řezy.