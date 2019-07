Mýtus: Maso před přípravou vždy omyjte

Mnoho lidí věří, že když umyje syrové kuřecí maso před jeho zpracováním, odstraní z něj bakterie. To je však velký omyl. Studie financovaná americkým ministerstvem zemědělství prokázala, že oplachováním kuřete pod tekoucí vodou si můžeme způsobit zdravotní potíže. Bakterie z masa se totiž dostanou do dřezu, na pracovní plochu a zachytí se na vašich rukách. A pak se snadno nakazíte třeba salmonelózou či kampylobakteriózou. Proto byste podle odborníků drůbeží maso rozhodně neměli umývat, rovnou ho dejte vařit či péct. Dostatečnou tepelnou úpravou se případné bakterie zničí.

Mýtus: Maso je plné přidaných antibiotik a růstových hormonů

Toto není pravda. Používání léků na straně chovatele je podle EU klasifikováno jako úmyslné porušení předpisů. Růstové hormony nesmějí chovatelé podávat zvířatům vůbec a v případě léčiv mohou používat jen ta schválená. Přibližně 65 % kuřecího masa, které se prodává v České republice, pochází z tuzemských chovů. Tato kuřata zde vyrostla, byla tady poražena a jsou produkována pod přísným dohledem.

Mýtus: Označení CZ znamená české maso

Zajímáte se o to, co v obchodech kupujete, a chcete podpořit lokální české producenty, a v dobré víře tedy hledáte na obalu značení CZ? Pokud ano, pak vězte, že to nezaručuje, že výrobek pochází Česka. „Toto označení znamená pouze to, že poslední zpracování proběhlo u nás. Stejné je to například u vajec, proto se vždy raději ptejte po zemi původu,“ radí Ivana Dlouhá, District Coach pro KFC.



Mýtus: Kuřecí vydrží při pokojové teplotě několik hodin

Letní teploty přímo vybízejí k radovánkám, jako je piknik nebo grilování, ale i při těchto aktivitách je důležité dodržovat určitá pravidla. Pokud jsou teploty vyšší než 32 °C, může maso zůstat venku pouze jednu hodinu. Při teplotách od 4,5 °C do 32 °C jsou to maximálně dvě hodiny. Po překročení této doby se bakterie, které mohou způsobit žaludeční potíže nebo salmonelu, začnou množit.