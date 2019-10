Ingredience Těsto: 4 vejce

200 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

120 g rostlinného oleje

400 g polohrubé mouky

50 g kakaa

1 sáček kypřicího prášku do pečiva

100 ml polotučného mléka Náplň: 500 g měkkého tvarohu v kostce

1 vejce

100 g moučkového cukru

1/2 sáčku vanilkového pudinkového prášku

1. Žloutky vyšleháme s polovinou krupicového a vanilkového cukru do husté pěny. Za stálého šlehání přilijeme po troškách olej a znovu vyšleháme do husté pěny. Bílky se zbylými cukry připravíme na pevný sníh. Obě hmoty lehce spojíme a vmícháme prosátou mouku s kakaem a kypřicím práškem. Nakonec přidáme mléko. Těsto rozetřeme do pekáče vyloženého pečicím papírem.



2. Do menší mísy dáme tvaroh, vejce, cukr, pudinkový prášek a důkladně promícháme. Cukrářský sáček s hladkou trubičkou naplníme tvarohovým krémem a na povrch těsta nastříkáme mřížku.

3. Pekáč vložíme do trouby předehřáté na 160 °C a pečeme asi 30 minut. Pak teplotu zvýšíme na 180 °C a dopékáme dalších 15 minut. Buchtu necháme vychladnout v pekáčku a nakrájíme na porce.