Součástí lidského jídelníčku je mléko už po tisíciletí. Zajišťuje přísun energie, ale i řady bioaktivních látek, které nezbytně potřebujeme.



Především vápník – žádná jiná potravina ho nenabízí v takovém množství a v tak dobře vstřebatelné formě. Dále vitaminy A, D a skupiny B, fosfor, jód, selen.

Důležitý je také obsah bílkovin. Lidé se zdravým rozumem a úsudkem proto nepodlehnou vědecky nepodloženým mýtům, které šíří někteří „rychlokvašení nutriční poradci“.

Moderní výživa

V minulosti byl sortiment mléčných produktů velmi omezený a jejich kvalita často nevalná. To už rozhodně neplatí. Prokázal to i letošní ročník soutěže o Mlékárenské výrobky roku 2019, který představil řadu skvělých novinek. Určitě stojí za to po nich v prodejnách „pátrat“ a důvěřovat českým výrobcům.

„Dnes najdete v obchodech rozmanité mléčné výrobky v moderních obalech prodlužujících jejich trvanlivost.Mlékaři reagují na současné potřeby zákazníků a vyrábějí také funkční potraviny a produkty pro speciální skupiny spotřebitelů, jako jsou děti, senioři, lidé trpící laktózovou intolerancí či různými chorobami. Sortiment s se často inovuje a složení výrobků zase reformuje, aby vycházelo z trendů moderní a zdravé výživy,“ říká ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravské společnosti mlékárenské.

Mléčné trendy

Bezlaktózové produkty

Na trhu jich je už dostatek – konzumní mléka a smetany (výrobců například Mlékárna Pragolaktos a Mlékárna Kunín), nově i jogurty, zakysané smetany či mléčné dezerty (například výrobci Hollandia Karlovy Vary a Madeta).

Vysokoproteinové výrobky

Jsou důležitou součástí jídelníčku zejména sportovců a seniorů, kteří potřebují zvýšený přísun bílkovin. Kvalitní vysokoproteinové jogurty („řecké“) vyrábějí například Polabské mlékárny, Bohušovická mlékárna, Olma. Novinkou jsou zeleninové dipy na bázi „řeckých“ jogurtů.

Laktózová intolerance Nesnášenlivostí mléčného cukru ukru (laktózy) trpí asi 10–12 % populace a s vyšším věkem její výskyt stoupá. Řešením jsou nejen výrobky přímo označené jako „bezlaktózové“, ale i některé takto neoznačené, které jí přirozeně obsahují velmi málo (nebo prakticky žádnou) – to jsou zejména tvrdé sýry, ale také třeba máslo a více tučné mléčné produkty vůbec. Nepleťte si laktózovou intoleranci s alergií na bílkoviny kravského mléka, která je mnohem méně častá a vyskytuje se spíš u dětí.



Etnické potraviny

Jsou čím dál žádanější zejména vzhledem k cestovatelským zkušenostem Čechů. Jde o už zmíněné vysokoproteinové („řecké“) jogurty a skyry, ale také grilovací sýry halloumi, jak je turisté znají třeba z Kypru či Řecka. Českou alternativou jsou například sýry Triolami (Brazzale Moravia) a Allami (Laktos).

Návrat k tradici

Základem zdravé kuchyně našich babiček byl kvalitní tvaroh, který je velmi dobře stravitelný. Tradiční chuť a konzistenci má Staročeský jaroměřický tučný tvaroh a Olešnický tvaroh. Tradicí je i lučina – nově i v minibalení a bez přídatných látek. Lučina Mini (výrobce Savencia Fromage a Dairy Czech Republic) se stala absolutním vítězem soutěže Mlékárenský výrobek roku 2019.

Čerstvost, zdraví a původ

Čerstvé mléčné výrobky jsou ideální svačinou nebo večeří. Lidé se zájmem o ekologii a zdravý životní styl sledují také, zda jde o produkty ekologického zemědělství, výrobky bio, popřípadě „free from“, „clean label“ či „fair trade“.

„Frčí“ také kvalitní prozrálé sýry pro „slow food“ (pomalé vychutnávání jídla – opak „fast food“) a „víkendové požitkářství“ (novinkou je například tvrdý sýr Herold z Moravia Lacto, Tylžský sýr z Madety či polotvrdý sýr Zlatá Praha Mlékárny Polná).