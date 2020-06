Ingredience Nepečený korpus: 100 g karamelových sušenek

20 g lískových oříšků

80 g másla Náplň: 250 g smetanového termizovaného sýra

250 g měkkého tvarohu

100 g krupicového cukru

15 g želatiny (3 velké plátky)

3 žloutky

polovina vanilkového lusku

150 ml smetany ke šlehání Omáčka:

200 g červeného rybízu

50 g krupicového cukru

1 lžíce škrobu

1 lžíce medu

1. Sušenky nadrtíme najemno a smícháme s najemno nastrouhanými oříšky. Přidáme na kousky nakrájené změklé máslo a propracujeme na pevnou hmotu.



2. Dortovou formu (o průměru cca 20 cm) vyložíme pečicím papírem, boky formy vymažeme olejem a vysypeme moučkovým cukrem. Hmotu natlačíme na dno formy a lžící uhladíme.

3. Sýr smícháme s tvarohem a polovinou cukru. Želatinu namočíme do studené vody a necháme nabobtnat. Zbylý cukr vyšleháme se žloutky a dření z vanilkového lusku na horké vodní lázni do husté pěny (teplota by měla být asi 65 °C). Odstavíme a vmícháme nabobtnalou želatinu vymačkanou od přebytečné vody. Pak želatinovou směs vmícháme do sýra s tvarohem a dobře promícháme. Nakonec lehce vmícháme smetanu vyšlehanou dotuha.

4. Hotovou náplň nalijeme do dortové formy s nepečeným korpusem. Uložíme do chladničky a necháme tuhnout nejméně 180 minut. Po ztuhnutí vyndáme z dortové formy.

5. Rybíz očistíme, dáme do kastrůlku, přidáme cukr a zalijeme 100 ml vody. Pozvolna vaříme doměkka asi 10 až 15 minut. Pak propasírujeme přes husté sítko a dáme znovu vařit. Ve 100 ml vody rozmícháme škrob a vlijeme do vroucí směsi. Povaříme asi 2 minuty a odstavíme. Vmícháme med a omáčku necháme vychladnout. Cheesecake můžeme ještě dozdobit čerstvým rybízem a podáváme přelitý připravenou omáčkou.