Ingredience 600 g filetů z lososa bez kůže

sůl

mletý černý pepř

5 bio pomerančů

2 snítky rozmarýnu + na dozdobení

olivový olej na restování

cca 1 lžíce medu

50 g másla

2 lžičky kukuřičného škrobu

1. Filety lososa omyjeme, osušíme a ochutíme solí a pepřem. Dáme je do mísy, zalijeme vymačkanou šťávou ze 4 pomerančů a necháme marinovat 20 minut při pokojové teplotě.



2. Snítky rozmarýnu opláchneme a necháme okapat. V pánvi na rozehřátém oleji lososa opečeme zprudka asi 3 minuty z každé strany. Maso vyjmeme, dáme na talíř a uchováme v teple.

3. Do pánve nalijeme pomerančovou šťávu z marinování, přidáme med, polovinu másla a přivedeme k varu. Pak přilijeme škrob rozmíchaný ve 2 lžících studené vody a důkladně promícháme. Do omáčky přidáme najemno nasekané otrhané lístky rozmarýnu (nebo celé snítky, které před podáváním odstraníme), zbylý na plátky nakrájený omytý pomeranč a společně provaříme. Omáčku zjemníme zbylým máslem a dochutíme solí a pepřem. Nakonec do pánve vrátíme opečené filety a necháme prohřát. Dozdobíme čerstvým rozmarýnem a podáváme např. s čerstvým pečivem.