Ingredience 200 g směsi listových salátů

150 g kuřecích prsou

sůl

1 lžíce olivového oleje

1 krajíček celozrnného chleba Dresink: 1 malá ančovička

50 ml bílého jogurtu

1/2 lžičky dijonské hořčice

1/2 lžíce citronové šťávy

hrubě mletý černý pepř

1/2 lžíce (25 g) strouhaného parmazánu

1. Saláty opláchneme a necháme okapat. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a osolíme. V pánvi zahřejeme olivový olej a prsíčka na něm opečeme z každé strany 3-4 minuty. Pak je přendáme na talíř a necháme v teple odpočinout.



2. Do výpeku na pánvi vložíme krajíček chleba a opečeme ho z obou stran dozlatova. Přendáme ho na papírovou utěrku, aby se odsál tuk, a pak ho nakrájíme na malé kousky (krutonky). Ančovičku rozmačkáme a vmícháme do jogurtu, který ochutíme hořčicí, citronovou šťávou a pepřem. Pak do dresinku vmícháme parmazán.



3. Do misky dáme směs salátových listů a posypeme je krutony. Přidáme kuřecí prsíčka nakrájená na plátky a salát zakapeme dresinkem.