Ingredience 50 g čerstvých bazalkových listů

cca 100 ml olivového oleje

8 lžic najemno nastrouhaného parmazánu

1 stroužek česneku

1 lžíce slunečnicových semínek

sůl

1 balení (275 g) rozváleného listového těsta

1. Bazalkové listy opláchneme a rozmixujeme společně s polovinu olivového oleje, parmazánem, prolisovaným oloupaným česnekem a semínky. V průběhu mixování přiléváme postupně zbylý olej, až získáme krémovou konzistenci. Podle chuti osolíme.

2. Rozválené listové těsto (cca 25 x 40 cm) potřeme po celé ploše připraveným bazalkovým pestem a od delších stran směrem do středu srolujeme. Vzniklé rolády k sobě lehce přitiskneme, zabalíme do potravinářské fólie a uložíme na 30 minut do mrazničky.

3. Ztuhlé těsto poté nakrájíme ostrým nožem na cca 5 mm silné plátky. Rozložíme je řeznou stranou dolů v dostatečných rozestupech na plech s pečicím papírem. Pečeme v troubě předehřáté na 200 °C cca 8 – 10 minut dozlatova.