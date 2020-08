Ingredience 500 g řeckého jogurtu

sůl

1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

8 krajíčků chleba

1/2 lžičky černého kmínu

100 g zeleného hrášku

50 g hráškových výhonků Bylinkový olej: 2 lžíce nasekané petrželky

1 lžíce nasekané bazalky

50 ml panenského olivového oleje

1. Jogurt vyklopíme do mísy, přidáme 1/2 lžičky soli a nastrouhanou citronovou kůru. Dobře promícháme. Ochucený jogurt dáme do gázy, zavážeme a zavěšený nebo na sítku nad miskou ho uložíme do chladničky. Necháme vykapávat nejméně 24 hodin.



2. Na bylinkový olej nasypeme do mixéru nasekanou petrželku a bazalku, přilijeme olej a vše rozmixujeme. Olej popřípadě přecedíme přes sítko a uložíme do chladu.



3. Krajíčky chleba dáme na plech vyložený pečicím papírem a lehce potřeme bylinkovým olejem. Opékáme v předehřáté troubě při 200 °C asi 5 minut dokřupava a dozlatova.



4. Chleby necháme mírně zchladnout a pak je potřeme vrstvou jogurtového sýra. Posypeme kmínem, hráškem a hráškovými výhonky. Nakonec pokapeme zbylým bylinkovým olejem a podáváme.