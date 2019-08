Ingredience Křehké těsto: 300 g hladké mouky

sůl

150 g másla

1 vejce Náplň: 500 g listového špenátu

4 stroužky česneku

25 g másla

250 ml smetany ke šlehání

1 žervé (90 g)

3 žloutky

mletý černý pepř

200 g mozzarelly

200 g sterilovaných artyčoků

1. Na vál nebo do mísy prosijeme mouku a vmícháme do ní půl lžičky soli. Studené máslo nakrájíme na drobné kostičky a vidličkou je zapracujeme do mouky. Přidáme vejce a lžíci studené vody a rychle zpracujeme na hladké těsto. Těsto by se nemělo dlouho hníst teplýma rukama, aby se máslo příliš nerozpustilo. Hotové těsto zabalíme do folie a necháme odležet alespoň hodinu.



2. Těsto rozválíme na plát a vyložíme jím pečicí formu. Dno propícháme vidličkou a pak vložíme do mrazáku ztuhnout. Zatuhlé těsto vyndáme z mrazáku. Položíme na něj čtverec pečicího papíru, zatížíme (např. fazolemi) a dáme předpéct do trouby na 10 minut.

3. Špenát omyjeme a osušíme. Česnek oloupeme a nastrouháme. V pánvi rozpustíme máslo a vložíme do ní česnek a špenát. Špenát necháme zavadnout a přendáme do síta, aby z něj vykapala uvolněná voda. Smetanu rozšleháme se žervé, žloutky, špetkou soli a pepřem. Mozzarellu nakrájíme na kousky. Artyčoky slijeme z nálevu a překrojíme na poloviny.

4. Z trouby vyndáme předpečený korpus a vlijeme do něj část smetanové směsi. Pak na korpus rozložíme dušený špenát a nakrájenou mozzarellu a zalijeme zbytkem směsi. Navrch poklademe artyčoky řezem nahoru. Vložíme do trouby a pečeme při 180 °C asi 30 minut.