Ingredience 2 vejce

200 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

200 ml slunečnicového oleje

500 ml kysaného podmáslí

350 g hladké špaldové mouky

1 lžička jedlé sody

20 g kakaa

tuk na formu

polohrubá mouka na formu

100 g meruňkového džemu

100 g bílé čokoládové polevy

2 balíčky lentilek

1 malý čokoládový bonbon

1. Vejce vyšleháme s oběma druhy cukru do husté pěny. Pak za stálého šlehání přilijeme olej a znovu šleháme do husté pěny. Nakonec vmícháme podmáslí (asi 5 lžic podmáslí odložíme) a prosátou mouku s jedlou sodou.



2. Těsto rozdělíme na poloviny a do jedné vmícháme prosáté kakao a zbylé podmáslí. Hotové těsto naléváme střídavě do dortové formy (20 cm) vymazané tukem a vysypané moukou. Do středu formy nalijeme malou naběračku světlého těsta a do jeho středu pak naběračku kakaového těsta. Postup opakujeme, dokud nespotřebujeme všechno těsto. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 minut. Korpus vychladnout ve formě, a pak vyjmeme. (Dle potřeby seřízneme povrch do roviny.)

3. Celý koláč potřeme džemem a polijeme rozpuštěnou polevou. Než poleva zatuhne, ozdobíme povrch lentilkami do podoby šupin. Na místě úst vyskládáme lentilky do malé výseče v podobě ocasní ploutve. Oko vyznačíme čokoládovým bonbonem. Po zatuhnutí vykrojíme ústa ryby a výkroj přiložíme z druhé strany ke koláči jako ocasní ploutev.