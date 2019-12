Ingredience 200 g jedlých kaštanů

150 ml mléka

½ lusku vanilky

50 g krupicového cukru

50 g másla

150 g marcipánu

100 g hořké čokolády (nebo polevy)

1. Kaštany nařízneme navrchu do kříže. Dáme je na plech s pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě při 180 °C asi 15 minut. Pak je vyndáme, necháme krátce zchladnout a ještě teplé oloupeme.



2. Mléko povaříme s vanilkovým luskem, pak přidáme cukr a oloupané kaštany. Na mírném ohni vaříme dalších 20 minut, až budou kaštany měkké. Necháme vychladnout, vyndáme vanilkový lusk a rozmixujeme dohladka. Pyré pak prošleháme s máslem.

3. Z hmoty připravíme asi 10 kuliček, které dáme zatuhnout do mrazáku. Marcipán rozdělíme na 10 kousků, ze kterých vytvarujeme kuličky. Poté je zploštíme na placičky a zabalíme do nich kuličky z kaštanového pyré. Vymodelujeme je do tvaru kaštanů a větší část každého kousku namočíme do rozpuštěné čokolády. Necháme zatuhnout.