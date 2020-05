Ingredience 400 g zeleného chřestu

2 velké brambory

1 cibule

50 g másla

1200 ml zeleninového vývaru

sůl

špetka mletého muškátového oříšku

100 ml 33% smetany

150 ml octa

4 čerstvá vejce

1. Chřest omyjeme, zbavíme zdřevnatělých konců a překrájíme na menší kousky (několik špiček dáme stranou na ozdobu). Brambory oloupeme a pokrájíme na kostičky. Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno a zpěníme na másle.



2. Pak přidáme chřest a společně krátce orestujeme. Zalijeme vývarem, přidáme brambory, sůl a muškátový oříšek a vaříme 30 minut. Polévku zjemníme smetanou a rozmixujeme dohladka.

3. Do hrnce nalijeme dostatečné množství vody a přivedeme k varu. Pak snížíme plamen, osolíme a přilijeme ocet. Každé vejce zvlášť vyklepneme do misky. Ve vařicí vodě vytvoříme vír a vložíme do něj vyklepnuté vejce. Jakmile se bílek zatáhne kolem žloutku, vejce opatrně vyjmeme a dáme do polévky. Stejně připravíme i další ztracená vejce. Polévku před podáváním můžeme dozdobit zbylými špičkami chřestu.