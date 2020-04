Ingredience 300 g medvědího česneku

6 snítek máty

150 g balkánského sýra

3 hrsti strouhanky

600 g jehněčí kýty

sůl

mletý černý pepř

1 cibuli

200 ml vody

80 g másla

1. Medvědí česnek omyjeme, necháme okapat a spaříme ve vroucí vodě. Slijeme ho a vložíme na 2 minuty do mísy s ledem, necháme okapat a nasekáme nahrubo a přendáme do mísy. K česneku přidáme lístky máty otrhané od stonků a nadrobeným balkánským sýrem. Posypeme strouhankou a propracujeme pomocí rukou do kompaktní hmoty.



2. Maso podélně rozřízneme, osolíme, opepříme a rozetřeme náplň. Roládu zamotáme, svážeme provázkem a vložíme do pekáčku. Přidáme oloupanou nakrájenou cibuli a pečeme při 170 °C nejdříve nasucho. Po 10 minutách přilijeme 200 ml vody. Během pečení přeléváme výpekem a podléváme vodou. Pečeme přibližně 90 minut doměkka.

3. Hotovou roládu vyndáme z pekáčku, do výpeku přidáme máslo a zamícháme. Roládu nakrájíme na kolečka a přeléváme výpekem. Výborně chutnat bude třeba se šťouchanými bramborami nebo s bagetkou.