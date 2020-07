Ingredience 300 g masitých rajčat

3 stroužky česneku

2 hrsti čerstvé bazalky

1 starší veku

sůl

mletý černý pepř

4 lžíce olivového oleje

800 g loupaných konzervovaných rajčat

1. Rajčata omyjeme, rozpůlíme a slupku nařízneme do kříže. Česnek oloupeme a nasekáme nadrobno. Bazalku opláchneme a otrháme z ní lístky. Z veky okrájíme kůrku, střídku nakrájíme na kousky a odložíme ji stranou.



2. Do pekáčku naskládáme rajčata, posypeme je třetinou nasekaného česneku, osolíme, opepříme a zakapeme dvěma lžícemi oleje. Pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 20 minut.

3. V hrnci na rozehřátém oleji zpěníme zbylý česnek, přidáme sterilovaná rajčata, přilijeme 200 ml vody a pozvolna vaříme asi 15 minut. Pak přimícháme nakrájenou veku spolu s polovinou bazalky, ochutíme solí a pepřem a vaříme dalších 5 minut.



4. Na závěr do polévky přidáme pečená rajčata i se šťávou z pekáčku a promícháme. Hotová polévka by měla mít hustší kašovitou konzistenci. Rozdělíme ji do misek, zakapeme olivovým olejem, ozdobíme zbylými lístky bazalky a podáváme.