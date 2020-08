Ingredience 2 lžíce olivového oleje

1 nadrobno nakrájenou hnědou cibuli

4 podrcené stroužky česneku

1/2 máslové dýně oloupané a nakrájené na kostky

50 ml bílého vína

1,5 l zeleninového vývaru

400 g cukety nakrájené na kostičky

2 listy kadeřávku

150 g quinoy

100 ml bílého octa

4 vejce

lístky petržele

sůl

barevný pepř

1. V hrnci zahřejeme olej. Vsypeme cibuli, česnek a kostičky dýně a na mírném ohni vše opékáme asi 6 minut, až dýně lehce zezlátne. Pak zalijeme vínem a necháme zprudka odvařit. Zalijeme vývarem a přivedeme k varu. Pak teplotu ztlumíme, přidáme cuketu, nadrobno nasekaný kadeřávek a quinou a na mírném ohni vaříme asi 15 minut, až bude quinoa i zelenina měkká.



2. Mezitím v menším hrnci přivedeme k varu zhruba 1 litr vody s octem. Vejce postupně vyklepneme do naběračky a ponoříme do mírně bublající octové vody. Vaříme je 3–4 minuty. Pak vodu slijeme. Hotovou polévku rozdělíme do misek. Na každou porci přidáme jedno uvařené zastřené vejce a ozdobíme lístky petržele.