Výhodou oblíbeného eintopfu je, že vše dáte do jednoho hrnce a nemusíte špinit nádobí. Navíc toto jídlo skvěle chutná a můžete do něj použít všemožné potraviny podle vaší chuti. My vám přinášíme recept na eintopf s krůtím masem, dýní a čočkou.