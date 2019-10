Dýně Hokkaido

Jak její název napovídá, pochází z Japonska a má přímo zázračné léčivé účinky. Navíc její slupku nemusíte loupat – teplem změkne.

Díky jemné, sladké, lehce ořechové chuti z ní připravíte celou řadu delikátních pokrmů. Od krémových polévek a omáček přes marmelády či nádivky do buchet až po samostatné grilované pokrmy. Můžete ji nastrouhat do bramboráků, využijete ji i do rizota.