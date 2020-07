Ingredience 15 g másla

20 g třtinového cukru

350 g angreštu

250 g červeného rybízu

3 lžíce medu

vanilková zmrzlina na doplnění Drobenka: 90 g másla

140 g hrubé mouky

70 g třtinového cukru

80 g najemno sekaných mandlí

1. Zapékací misky vymažeme máslem a vysypeme třtinovým cukrem.



2. Angrešt a rybíz zbavíme stopek, ovoce opláchneme a necháme dobře okapat. Angrešt rozpůlíme. Pak ovoce smícháme s medem a rozdělíme do připravených misek.



3. Na drobenku nastrouháme do mísy máslo, přidáme mouku, cukr a mandle. Vypracujeme drobenku, kterou posypeme ovoce v miskách.



4. Misky vložíme do trouby vyhřáté na 175 °C a pečeme 15-20 minut. Po upečení necháme lehce zchladnout a ihned podáváme s kopečky vanilkové zmrzliny, které můžeme ještě posypat mandlovými lupínky.