Těsto na 1 šišku 3 lžičky sušeného droždí 1/2 lžičky hnědého cukru 300 g hladké pšeničné mouky 200 g hladké žitné mouky 1 a 1/2 lžičky soli 2 červené cibule 2 lžíce olivového oleje

1. Droždí vsypeme do 150 ml vlažné vody s cukrem, promícháme a necháme 5 minut aktivovat. Ve velké míse smícháme oba druhy mouky a sůl. Do středu moučné směsi vlijeme tekutinu se vzešlým droždím a vařečkou promícháme, až se vytvoří husté těsto. Mísu zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě kynout asi hodinu, až těsto zdvojnásobí objem.

2. Cibuli oloupeme a nakrájíme na nudličky. V pánvi zahřejeme olej a orestujeme na něm dohněda cibuli. Pak ji necháme vychladnout.

3. Orestovanou cibuli vmícháme do nakynutého těsta. Těsto vyklopíme na pomoučněný vál, posypeme lehce moukou a rukama ho hněteme asi 10 minut, až bude hladké a vláčné. Pak těsto necháme v teple kynout asi 45 minut.

4. Vykynuté těsto znovu propracujeme a vytvarujeme do bochníku o délce hranaté formy na chleba. Formu vymažeme olejem a vytvarovaný bochník do ní vložíme. Zakryjeme ho utěrkou a necháme na teplém místě znovu kynout 45 minut. Troubu vyhřejeme na 200 °C, vložíme do ní formu s chlebem a pečeme 45 minut. Po upečení necháme chleba vychladnout na mřížce.

