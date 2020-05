Ingredience 1 lžička dijonské hořčice

1 a 1/2 citronu

3/4 lžičky cukru krupice

2 lžíce lístků čerstvé bazalky

4 lžíce smetany na vaření

sůl

150 g celeru

2 kedlubny

4 řapíky celeru

4 ředkvičky

50 g sýra pecorino

8 ančoviček

1. Do misky dáme hořčici. Přidáme šťávu z půlky citronu a cukr a vše vyšleháme. Bazalku pokrájíme najemno. Vsypeme ji do hořčičné emulze a vlijeme smetanu. Vše znovu prošleháme. Osolíme a dáme do chladničky odležet.



2. Mezitím oloupeme celer a kedlubny. Řapík celeru a ředkvičky omyjeme. Vše nakrájíme na tenké plátky. Asi půl litru vody přivedeme k varu, vlijeme do ní šťávu z jednoho citronu a zhruba jednu minutu v ní spaříme oba celery. Pak je scedíme, propláchneme studenou vodou a vložíme do mísy. Přidáme ostatní zeleninu a promícháme.

3. Pecorino nakrájíme na tenké plátky. Zeleninu rozdělíme do misek. Salát stejnoměrně zalijeme bazalkovým krémem. Povrch salátu ozdobíme vždy dvěma ančovičkami a posypeme plátky pecorina.