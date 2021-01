Inspirujte se v zahraničí Existují přístupy praktikované v jiných státech, které si se zimou umějí poradit. Vybrali jsme ty od národů, které s ní mají bohaté zkušenosti. Craic (Irsko) – tato věc, která byla dříve běžná, už dnes působí mírně starobyle. Jedná se obyčejné „sdílení příběhů“, a to buď mluvených, anebo třeba zpívaných či zapsaných v poezii. Jejich vyprávění, předčítání či zpívání za dlouhých večerů prokazatelně zvedá náladu.



Hygge (Dánsko) – tomuto stylu jsme se v Pestrém světě už věnovali. Stručně řečeno to je zahřátí domu v přírodním stylu. Obklopte se dřevem, zapalte voňavé svíčky, rozprostřete kožešiny a relaxujte. Takovou pohodu jen tak nezažijete.



Betta reddast (Island) – tady je potřeba trochu více snahy. Jde o životní přístup charakterizovaný islandským krédem „všechno nějak dopadne". Nestresujte se z ničeho – ani ze zimy. Osud to zařídí a vám bude prostě mnohem lépe.



Hwyl (Wales) – všechno, co děláte, dělejte s chutí. Nejdřív se k tomu budete nutit, ale pak vám to přejde do krve a radost se dostaví sama a hned. Velšané tvrdí, že kdykoli zkusíte v životě něco nového, stanete se šťastnějšími. Zkuste to i v zimě.