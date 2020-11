Co s tím můžete dělat Využijte každou příležitost k pobytu venku – vyrážejte často na procházky, jděte si ven zaběhat či zacvičit, za příznivého počasí se najezte v parku, pracujte na zahradě...



v době, kdy je venku vidět. Dejte si pracovní stůl co nejblíž zdroji přirozeného světla. Nahraďte matová a neprůhledná okenní skla čirými, která propouštějí více slunečního svitu. Za dne se vyhýbejte místům, kam se přirozené světlo nemá šanci dostat. Odvykněte si vysedávat dlouho do večera u počítače, neponocujte u televize. Modré světlo monitorů na sebe nenechávejte působit minimálně dvě hodiny před spaním, po setmění i v noci dávejte přednost tmě nebo „teplému“ osvětlení.